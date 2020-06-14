Зарплатный стандарт предложил ввести Жириновский

По мнению лидера ЛДПР, минимальная заработная плата в России должна быть не ниже 30 тысяч рублей, об этом политик написал в своем telegram-канале. "Одна тысяча в день", – пояснил он смысл своей инициативы.

Также Жириновский обратил внимание на рост недовольства высокими зарплатами в коммерческих структурах и госкорпорациях. И предложил ограничить максимальную зарплату уровнем в 500 тысяч рублей, для президента сделано исключение – его зарплата должна составлять 700 тысяч рублей. "Никаких зарплат по миллиону в день!"

Еще одна инициатива, озвученная Жириновским, введение единого налога на сверхприбыль. Его можно будет тратить на поддержку медицины и образования, чтобы они были полностью бесплатными.

Ранее Жириновский выступил с инициативой выплачивать МРОТ россиянам, занимающимся ведением домашнего хозяйства. Проект "зарплаты для домохозяек" правительство не поддержало.