Аршавин может сменить Рибальте на посту спортдиректора "Зенита"

Бывший полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Андрей Аршавин, которому ранее предложили один из руководящих постов в спортивном департаменте сине-бело-голубых, может стать спортивным директором клуба. Правда, произойдет это не раньше 2021 года.

Как сообщает журналист "Спорт-экспресс" Вячеслав Короткин, Аршавин рассматривается в качестве кандидата на замену нынешнему спортивному директору "Зенита" Хавьеру Рибальте, контракт которого с клубом заканчивается в июле 2021 года.

В ближайшее же время экс-игрок сине-бело-голубых и сборной России может стать заместителем спортивного директора "Зенита". Ранее эту должность занимал Вячеслав Малафеев.