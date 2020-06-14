Еженедельная программа Вести.net от 13 июня 2020 года

Зачем банку собственная картография, где и почему отказываются от систем распознавания лиц, когда смартфоны и ноутбуки начнут выпускать на однотипных процессорах и кто пытается засудить создателя самого успешного российского IT-проекта - главные техно-новости за неделю в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.

В этом выпуске:

- Мы начнем с самого большого события российской IT-сцены с участием "Сбербанка", который в последнее время стал просто вездесущим и сверхактивным. В общем, теперь выражение "сберкарта" имеет несколько значений: у банка есть не только карточки, но появится и своя навигация.

- Неожиданное продолжение получил скандал между Rambler Group и Nginx. Игорь Сысоев, работая в Рамблере, разработал один из самых успешных веб-серверов в мире, потом из холдинга ушел и с партнерами создал на базе Nginx успешный бизнес, который в прошлом году продал американской F5 за сотни миллионов долларов. Теперь от имени Rambler Сысоева и покупателей его компании пытаются преследовать в США.

- Компания Sony наконец-то показала дизайн PlayStation 5. Футуристичный, неоднозначный и сразу в двух вариантах.

- За день до этого Google презентовал новую версию мобильной операционной системы, Android 11. Гугловцы плюнули на торжественность мероприятия и просто выложили отдельные ролики на YouTube и открыли сайт для разработчиков.

- "Яблочники" в отличии от Google своей конференции WWDC отменять не хотят - она начнется 22 июня, и, по слухам, Apple объявит там о переходе на собственные ARM-процессоры в макбуках.

- Политическое и технологическое опять пересекается. На фоне протестов в США IT-гиганты встали перед выбором: продолжать разработку систем распознавания лиц, которые могут быть использованы государством против недовольных граждан, или встать на сторону преобладающих общественных настроений.

- И напоследок - весточка из ближайшего будущего. Похоже, транспорт станет электрическим скорее, чем мы это себе представляли.