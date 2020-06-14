Число заразившихся коронавирусом в России превысило 528 тысяч

Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в России достигло 528 964, сообщает оперштаб. За сутки заразились новой инфекцией 8 835 человек. Суточный рост составил 1,7%.

Скончались 119 человек (всего с начала пандемии – 6 948 человек). Таким образом, общее число умерших составляет 1,3% от всех заразившихся коронавирусом в России. Выздоровели и выписаны из стационаров более 280 тысяч заболевших. Их число возросло на 5 409.

По-прежнему наибольшее число новых случаев заражения выявляется в Москве – 1 477. За сутки скончались 50 заболевших, более 2 тысяч выписаны из клиник. Рекордное количество заразившихся зафиксировано в Подмосковье: за последние сутки диагноз подтвержден у 717 человек.

Коэффициент распространения коронавируса вырос в России на 0,03 и составил 1,01. Это показатель того, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. В зависимости от этих значений регион может смягчать или ужесточать ограничительные меры. К примеру, в Москве посещение кинотеатров и других общественных мест могут разрешить уже в июле. В Москве коэффициент поднялся до 0,91. Среди регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент ниже единицы держится в Подмосковье (0,97), Санкт-Петербурге (0,84) и Дагестане (0,88).