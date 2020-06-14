Президент напомнил, в чем сила многонациональной России

События в США и Европе – разрушительное явление, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Это разрушительное явление, без всякого на то сомнения. Ну, представьте себе, например, афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. В нашей многонациональной стране, ну, не знаю, марийцев должны лечить только марийцы или русских только русские, а татар только татары, дагестанцев только дагестанцы", — привел пример глава государства, уточнив, что не случайно "подвел эту цепочку".

Путин напомнил о сложной ситуации, в которой оказался Дагестан,не справлявшийся с пандемией коронавируса. "Вся страна встала им на помощь. И армия поехала, и МЧС, врачи со всей страны, из Москвы туда поехали. Разве это плохо? Наоборот! В этом сила России, сила нашего многонационального государства, многонационального народа. Надо держаться за это", — подчеркнул глава государства.

Это первое интервью президента за время пандемии, он дал его в Кремле. О чем еще говорил Владимир Путин, можно узнать, посмотрев программу "Москва. Кремль. Путин" 14 июня в 22:30 на телеканале "Россия 1".