Путин рассказал, зачем пункты о пенсиях и МРОТ нужно прописать в Конституции

Вопросы, связанные с социальной поддержкой, важно упомянуть в основном законе страны, чтобы они не забылись и "не были потом вычищены из практической жизни". Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Первое за время пандемии интервью глава государства дал в Кремле.

"Вопросы, связанные с социальной поддержкой. Когда мы говорим об особой заботе о детях. Это важно — упомянуть в основном законе страны. Когда мы говорим о социальной справедливости, которая должна выражаться в том, что не может человек получать меньше минимального размера оплаты труда, и когда прожиточный минимум должен соответствовать этому МРОТ", — пояснил президент.

Он также напомнил, что в Конституции говорится о "необходимости нормального функционирования пенсионной системы", но "нигде не сказано, что пенсионные доходы должны регулярно индексироваться".

"Ну и почему? Понятно, возможности не было даже этого делать. И хотя закон был, но другой закон всегда позволял корректировать предыдущий о необходимости индексации", — отметил Путин.

Если же индексация пенсий будет прописана в Конституции, "уже никакое правительство в будущем уже не сможет не индексировать".

"Некоторые другие вещи, которые созрели, но не были учтены в основном законе, теперь могут, а значит должны там найти свое место. На мой взгляд, это очень важно", — добавил глава государства.

Несмотря на то, что многое из упомянутого уже работает, необходимо все это прописать в основном законе, чтобы "работало и дальше".

"Чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни. Как я только что сказал: есть закон о необходимости индексаций пенсий, но потом принимается другой закон о бюджете, в котором делается исключение — в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме. Вот и все. А если в Конституции прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнить", — подчеркнул президент.

Интервью главы государства можно будет увидеть в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в воскресенье, 14 июня, в 22:30.