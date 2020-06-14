Сергей Шойгу поблагодарил всех, кто "вложил душу" в Главный Храм Вооруженных сил

Знаменательным событием для Вооруженных сил и для всей России назвал министр обороны РФ Сергей Шойгу освящение первого храма в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил на церемонии освящения Главного Храма Вооруженных сил в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке.

"Я абсолютно уверен, что все те, кто будет приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим", — сказал Шойгу.

В сердце у каждого хранится частица памяти о наших отцах и дедах, о предках, которые принесли эту Победу, отметил министр обороны. Он выразил благодарность всем, кто поддержал и принял участие в создании всего комплекса и, конечно, самого Главного Храма Вооруженных сил.

Министр обороны поблагодарил строителей, архитекторов, художников, скульпторов, которые "вложили душу" в создание храма и многие из которых работали безвозмездно. Отдельно Шойгу поблагодарил Патриарха Кирилла за кураторство и огромное внимание к строительству храма. Ранее Патриарх Кирилл освятил Главный Храм Вооруженных сил России и провел Божественную литургию​​​, помолившись о павших защитниках Отечества и об избавлении "от губительного поветрия" (коронавируса COVID-19).

Прямую трансляцию с чина освящения Главного Храма Вооруженных сил вел телеканал "Россия 24".