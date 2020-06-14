Патриарх Кирилл назвал Главный храм ВС России символом возврата к вере

В проповеди после освящения собора Воскресения Христова в Кубинке Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал храм символом возврата к вере. В воскресенье Патриарх совершил великий чин освящения и Божественную литургию в соборе, который считается Главным храмом Вооруженных сил Российской Федерации. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Собор Воскресения Христова построен в подмосковном парке "Патриот".

"Замечательно, что после десятилетий безвременья, навязанного нашей стране нелепого атеизма, народ повернулся к вере", — заявил Патриарх Кирилл. Собор, отметил предстоятель РПЦ, стал символом "исторического поворота" от безверия к вере и осмысленному бытию.

Патриарх поблагодарил всех причастных к строительству собора и передал храму икону Святой Троицы и Каплуновскую икону Божьей Матери, перед которой молились воины русской армии под Полтавой в июне 1709 года. Также предстоятель подтвердил, что сам будет настоятелем собора Воскресения Христова.