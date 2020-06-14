Форвард "ПСЖ" Кавани оказался не по карману "Челси"

Лондонский футбольный клуб "Челси" отказался от идеи приобрести нападающего "Пари Сен-Жермен" Эдинсона Кавани. 33-летний уругвайский футболист запросил слишком большую зарплату, которую руководство "аристократов" посчитало завышенной.

О срыве трансфера Кавани в "Челси" стало известно Football London. Напомним, что действующий контракт уругвайца с "ПСЖ" истекает нынешним летом.

Ранее стало известно, что Кавани покинет французскую команду в качестве свободного агента. За "Пари Сен-Жермен" игрок сборной Уругвая выступает с 2013 года.