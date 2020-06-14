Десять человек пострадали в результате столкновения поезда и автобуса в Чехии

В воскресенье, 14 июня, поезд врезался в пассажирский автобус на железнодорожном переезде в муниципалитете Стухаржов, расположенном к юго-востоку от Праги.

Как сообщили в полиции, в салоне автобуса находились двенадцать человек, десять из них пострадали. Один из травмированных был экстренно доставлен в больницу вертолетом.

В настоящее время следователи занимаются установлением обстоятельств инцидента и выясняют степень вины его участников.