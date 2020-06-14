Многообещающий актер Болливуда найден мертвым

Один из самых талантливых молодых актеров Болливуда Сушант Сингх Раджпут обнаружен мертвым в своем доме в Мумбаи, сообщает NDTV.

Полиция говорит, что 34-летний актер покончил с собой. Телеканал привел ссылку на Instagram актера. На прошлой неделе Сушант писал: "Это такие ужасные новости", узнав о самоубийстве его бывшего менеджера Диша Салиана.

Сушант поначалу учился на инженера в Нью-Дели, однако бросил учебу ради актерской карьеры. Получил известность благодаря роли в фильме "Три ошибки моей жизни" (Kai Po Che! 2013), после которой его стали приглашать на съемки известные режиссеры. Кроме того, актер активно снимался в телесериалах. Новый фильм с его участием должен был выйти в мае этого года, но из-за эпидемии коронавируса премьеру отложили. Коллеги Сушанта выражают в соцсетях свои соболезнования и вспоминают совместную работу с талантливым актером.