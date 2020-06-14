Восстановление легких после поражения COVID может занять годы

После излечения от коронавируса COVID-19 пациенты могут столкнуться с затрудненным дыханием. Вирус поражает легочную ткань и вызывает в ней фиброзные изменения. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал профессор РНИМУ имени Н. И. Пирогова, пульмонолог Александр Карабиненко.

Как и при других воспалительных процессах - тяжелой пневмонии, хронической обструктивной болезни - в легких происходят структурные изменения. Это затрудняет работу дыхательной системы человека.

По словам Карабиненко, восстановление после COVID-19 схоже с терапией после свиного гриппа N1H1 в 2009 году. Дыхательная гимнастика и укрепляющий режим возможны, но это зависит от состояния конкретного пациента. Сроки зависят от способности человека к структурному восстановлению поврежденного органа.

"После свиного гриппа фиброзные поражения продолжались 1,5-2 года. У некоторых легкие не восстановились до сих пор", — пояснил Александр Карабиненко.

В мире коронавирусом COVID-19 заразились более 7 миллионов человек. Актуальную информацию по борьбе с опасным заболеванием можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф.