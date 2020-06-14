14 июня 202014:10

Путин рассчитывает, что американская демократия выйдет из кризиса

EPA

Россия "с большой симпатией" относилась к борьбе афроамериканцев за свои права, но когда это приобретает "характер разгула и погромов", в этом нет ничего хорошего, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Я рассчитываю, что фундаментальная основа американской демократии — безусловно, следует признать, что это очень мощное демократическое государство – позволит, даст возможность этой стране выйти из той полосы кризисных явлений, в которых она находится", — сказал президент.

"Конечно, можно все по-разному понимать, конечно, все могут совершать какие-то неточные шаги, даже ошибки, но если все выстроено и работает как единый механизм, проблем будет меньше и потерь будет меньше чем просто развал управляемости. Это первое, что касается короновируса. Что касается вещей, связанных с отношениями между белым населением и афроамериканцами. Ну, это известная проблема, давняя проблема Соединенных Штатов. Мы всегда – и в Советском Союзе, и в современной России — с большой симпатией относились к борьбе афроамериканцев за свои естественные права. Всегда! Мартин Лютер Кинг, Анджела Дэвис. Припомните, в Советском Союзе портреты по всей стране висели. Это было всегда", — подчеркнул Путин.

"Но когда это приобретает даже на фоне совершенных преступлений элемент такого радикального национализма, экстремизма, то ничего хорошего здесь ожидать не приходится. И если борьба за естественные права, законные права приобретает характер разгула и погромов, то я здесь ничего хорошего для государства не вижу. Этого мы никогда не поддерживали", — добавил он.

Фрагменты большого интервью президента будут показаны 14 июня, в 22:00 на телеканале "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин". Это первое интервью главы государства за время пандемии, он дал его в Кремле.

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