Появилось фото с места столкновения самолетов в аэропорту Пулково

В воскресенье, 14 июня, в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге произошел инцидент с участием двух воздушных судов, один из пассажиров обнародовал фото с места ЧП.

Как сообщает ТАСС, в воздушной гавани столкнулись самолеты. По данным агентства, касательное столкновение случилось во время руления по полосе.

В результате инцидента никто не пострадал, характер повреждений, возможно полученных авиалайнерами, пока не уточняется.

По предварительным данным, речь идет о лайнерах, готовившихся к выполнению рейсов в Иркутск и Калининград.

Местные СМИ уточняют, что участниками аварии могли стать самолеты компаний "S7 Airlines" и "Уральские авиалинии", однако официального подтверждения этих данных пока не поступало.