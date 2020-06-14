В Сербии готовятся к октябрьскому визиту Владимира Путина

В Сербии ожидают приезда президента России Владимира Путина в октябре 2020 года. К этому времени планируется завершить украшение крупнейшего православного храма региона — Святого Саввы Сербского. Как рассказал РИА Новости президент Сербии Александр Вучич, подготовка к визиту Путина уже началась.

Также сербский лидер сказал, что запланирована его беседа с Путиным 23 июня перед парадом Победы. Вучич приглашен на торжества в Москву, а в параде примет участие гвардия Сербии.

Во время посещения российским президентом Белграда ожидается обмен культурными ценностями между двумя странами. Россия передаст Сербии пергамент, изъятый в XIX веке из Мирославова Евангелия, а Сербия вернет несколько ранних работ Николая Рериха.