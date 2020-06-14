На пекинском рынке "Синьфади" выявлено еще 8 случаев коронавируса

В Пекине зафиксировано еще восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией, связанных с оптовым рынком сельскохозяйственной продукции "Синьфади". Ранее сообщалось о выявлении коронавируса COVID-19 на доске для разделки рыбы, использовавшейся для обработки импортированного лосося на этом рынке в пекинском районе Фэнтай.

Накануне сообщалось, что на "Синьфади" выявлено 49 случаев заражения новым коронавирусом, у 45 из заразившихся не было симптомов заболевания. Еще один бессимптомный случай был выявлен на рынке в районе Хайдянь на западе столицы Китая. Заразившийся имел близкий контакт с одним из зараженных на "Синьфади".

Сегодня, 14 июня, в течение было выявлено еще восемь случаев заражения новым коронавирусом. Все они связаны с рынком "Синьфади", рассказала на пресс-конференции замглавы Пекинского центра по контролю и профилактике заболеваний Пан Синхо.

Общее число зараженных за последние сутки в Пекине достигло 44 человек, передает ТАСС. Всего на лечении в пекинских больницах находится 52 пациента с коронавирусной инфекцией.

В районе Фэнтай накануне был введен "режим военного времени". Жители 11 микрорайонов должны соблюдать режим самоизоляции и оставаться дома. Власти принимают меры по их обеспечению продуктами питания и товарами первой необходимости, мобилизуя для этого волонтеров.