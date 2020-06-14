Всплеск смертей от COVID-19 зафиксирован в Самарской области

В Самарской области девятый день фиксируется гибель людей от коронавирусной инфекции. По данным оперштаба, за минувшие сутки умерло трое жителей региона.

Всего с начала эпидемии жертвами COVID-19 стали 46 человек. Количество инфицированных составляет чуть более 3,8 тысяч человек, вылечились 1889 тысяч.

В начале недели власти региона озвучили решение: продлить особый режим до 16 июня, но часть запретов всё же снята. Это касается, в том числе работы ЗАГСов. С 9 июня в губернии вновь разрешено проводить торжественные регистрации браков, но при условии — не больше 10 человек на церемонии. Начали открываться спортивные объекты, пока только для посещения профессиональными спортсменами и членами сборных команд. Для остальных жителей области продолжают действовать ограничения.

Кроме того, сообщает ГТРК "Самара", в библиотеки вернулись посетители. Правда, согласно санитарному регламенту, открыты только отделы абонементного обслуживания по предварительной записи. Это делается, чтобы избежать очередей, и соблюсти меры безопасности и социальной дистанции. Самостоятельно выбирать книги на полках пока не разрешено, их рекомендуется подбирать по электронным каталогам из дома.



Появилась на этой неделе в регионе и еще одна новая мера поддержки бизнеса — перерасчет, или полное обнуление квитанций за ТКО. Схема разработана по поручению губернатора Дмитрия Азарова, после просьбы предпринимателей. Мера поможет организациям, которые не работали из-за ограничений и осуществляют оплату за вывоз мусора по нормативам. Расчет будет вестись так: плату за услугу разделить на количество рабочих дней в месяце и умножить на число реально отработанных из них.

Несмотря на снятие некоторых ограничительных мер, по ряду позиций особый режим ужесточили. Так, за нарушение масочного режима в Самаре теперь будут штрафовать не только граждан, но и предпринимателей. Без средств индивидуальной защиты не пустят в общественные места и любые закрытые помещения. Как подчеркнули в городской администрации, информация о нововведении доведена до всех, и с середины недели начались проверки.

