Пассажиров одного из столкнувшихся в Пулкове самолетов заберет резервный борт

Пассажиров самолета "Уральских авиалиний", столкнувшегося с лайнером авиакомпании S7 в петербургском аэропорту Пулково, доставят в пункт назначения — Калининград — резервным бортом. Пока пассажиров в количестве 84 человек доставили в терминал, сообщили ТАСС в пресс-службе "Уральских авиалиний".

Столкновение в Пулкове произошло по касательной: во время руления самолет S7 задел крылом хвост самолета "Уральских авиалиний", стоявшего в очереди на вылет. Пострадавших в результате ЧП нет, разлива топлива не было.

По сообщению пресс-службы S7, самолет этой авиакомпании после столкновения осматривают технические специалисты. Будет проведено расследование инцидента. Пассажиры рейса S7 Санкт-Петербург — Иркутск ожидают вылета в здании аэровокзала.

Ранее один из пассажиров опубликовал фото с места инцидента с участием двух воздушных судов.