Джигарханяна выписали из больницы

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна в воскресенье, 14 июня, выписали из московской клиники, куда он был помещен по рекомендациям врачей.

Как сообщил официальный представитель артиста Артур Согомонян, Армен Борисович уже дома, с ним все в порядке.

84-летнего Джигарханяна госпитализировали 8 июня. Тогда Согомонян объяснил, что врачи рекомендовали артисту пройти комплекс определенных процедур, которые он не сможет получить дома, и понаблюдаться в стационаре. Никаких диагнозов ему не ставили.

За последние два года это была уже шестая госпитализация Джигарханяна, напоминает ТАСС. В апреле 2018 года артист попал в больницу с инфарктом и находился в коме, но, к счастью, восстановился и вернулся к репетициям в Московском драматическом театре, которым он руководит.