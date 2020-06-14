14 июня 202015:17

Джигарханяна выписали из больницы

Сергей Бобылев/ТАСС

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна в воскресенье, 14 июня, выписали из московской клиники, куда он был помещен по рекомендациям врачей.

Как сообщил официальный представитель артиста Артур Согомонян, Армен Борисович уже дома, с ним все в порядке.

84-летнего Джигарханяна госпитализировали 8 июня. Тогда Согомонян объяснил, что врачи рекомендовали артисту пройти комплекс определенных процедур, которые он не сможет получить дома, и понаблюдаться в стационаре. Никаких диагнозов ему не ставили.

За последние два года это была уже шестая госпитализация Джигарханяна, напоминает ТАСС. В апреле 2018 года артист попал в больницу с инфарктом и находился в коме, но, к счастью, восстановился и вернулся к репетициям в Московском драматическом театре, которым он руководит.

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