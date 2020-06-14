Ибрагимович покинет "Милан" из-за конфликта с руководством клуба

Шведский нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович не станет продлевать отношения с "россонери". 38-летний футболист разругался с руководством клуба и собирается продолжить карьеру в стокгольмском "Хаммарбю".

По информации La Gazzetta dello Sport, Ибрагимович поссорился с генеральным директором "Милана" Иваном Газидисом. Швед выразил недовольство решением руководства клуба снизить зарплаты игрокам во время пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что "Милан" хочет отложить переговоры с Ибрагимовичем о новом контракте до окончания нынешнего сезона.