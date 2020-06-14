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Коронавирус 13 минут назад

14 июня 202021:27 Евгений Решетнев

Почему российская статистика по коронавирусу оказалась самой прозрачной

Почему российская статистика по коронавирусу оказалась самой прозрачной

Чиновник ВОЗ, директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан публично поделился своими сомнениями относительно низкой смертности от коронавируса в России. Как же так, тестов делается так много, больных выявляется много, а умерших за весь период пандемии — всего 6 тысяч 829 человек?! В 17 раз меньше, чем в Америке, в 6 раз меньше, чем в Великобритании или Бразилии, и в 5 раз меньше, чем в Италии. Ну, не может такого быть! Не укладывается у некоторых в голове, что российская система здравоохранения в ситуации пандемии справляется гораздо эффективнее, чем в странах, считающих себя более развитыми, богатыми и продвинутыми.

Здесь копают могилы впрок, плотными рядами вдоль пригородных трасс. Роберто Сильва, 47-летний житель Сан-Паулу, скончался после недели, проведенной в госпитале. Роберто умер в тот день, когда в Бразилии были зафиксированы 1349 смертей: страна вышла на второе место после США по абсолютному числу погибших от вируса.

Но главный показатель, о котором спорят, расхождения в котором пытаются безуспешно объяснить во всем мире, — это индекс летальности. Почему в России он от 1,5 до 2,5% по разным оценкам, в то время как в Британии, например, — 14%? Росстат, не пытаясь отвечать на этот глобальный вопрос, с которым когда-нибудь после разберутся ученые, разъяснил: главное для нас — на чем основана российская статистика.

"Эксперты из сферы здравоохранения проделали большую и кропотливую работу, и я нигде в мире больше не встречал настолько подробной статистики. Главную роль здесь сыграла развитая в нашей стране система патологоанатомической экспертизы. Вот благодаря этому мы можем давать такие подробные и точные данные, — заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. — В Москве в апреле всего скончались 11 834 человека — это на 19,5% больше, чем год назад. Из них 636 случаев коронавирус подтвержден как основная причина смерти. 169 случаев — коронавирус предполагается как основная причина смерти. 360 случаев — коронавирусная инфекция существенно повлияла на развитие смертельно опасного осложнения".

Патологоанатомическая экспертиза у нас делается почти в 100% случаев. Это замедляет процесс сбора статистических данных, но на порядок увеличивает их точность.

Российская статистика на самом деле предельно прозрачна, особенно если знать, как работают эксперты и как считают. Все фатальные случаи, связанные с коронавирусом, делятся на категории. Первая категория: коронавирус — основная причина смерти, никаких сомнений у медиков нет. Вторая категория: коронавирус — сопутствующая причина смерти. Это значит, инфекция запустила какую-то другую болезнь, которая привела к летальному исходу. Третья группа: коронавирус никак не связан с приближением смерти. Скажем, человек получил серьезную травму, от нее скончался, а потом у него нашли еще и коронавирус. И еще есть одна подгруппа — коронавирус рассматривается как основная причина, но окончательного результата еще нет.

Данные за апрель, они самые точные. Задержки с подсчетом происходят по всему миру, а иной раз эти цифры просто отсутствует. В Норвегии статистику смертности публикуют с двухнедельной задержкой, в США отсрочка доходит до 8 недель. В России апрель был первым месяцем, когда эпидемия начала ощутимо влиять на показатели смертности в некоторых регионах.

"Каждый регион с опозданием вступал в эпидемический процесс. Мы видим по апрелю более высокие показатели смертности по Москве, Московской области. Санкт-Петербургу и ряду других регионов. И более-мнее традиционные показатели смертности, с некоторыми отклонениями, — по остальным субъектам Российской Федерации. Но это апрель, когда Россия, можно сказать, столкнулась в полном объеме с коронавирусом, столкнулась именно с точки зрения того, что мы начали терять человеческие жизни именно по причине диагноза COVID-19", — подчеркнула Татьяна Голикова, зампред правительства.

Основной удар вирус нанес в мае. И обрушился он главным образом на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин озвучил последние данные по всему периоду эпидемии: "Умерли в Москве 5200 с небольшим людей. Большая цифра. Патологоанатомы проанализировали каждую смерть, каждого пациента без исключения. Получили достаточно объективную картину. Надеюсь, что в июне месяце смертность будет значительно ниже".

В Московской области сейчас наблюдают снижение смертности и тяжелых случаев течения болезни.

"506 человек у нас в мае умерли, к сожалению. 900 — это неподтвержденные, но вся симптоматика была. И еще плюс 200 — это хроники, на которых коронавирус повлиял За все это время спасены 35 тысяч жизней", — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

А вот что говорят эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые анализировали ситуацию в России изнутри весь период пандемии.

"Огромные возможности тестирования в стране позволили России иметь очень хорошую картину понимания, что происходит с эпидемией. Эти показатели, конечно, отражают реальную картину. Ни в коем случае ВОЗ не имеет претензий к Российской Федерации, что касается статистики по смертности", — заявила Мелита Вуйнович, официальный представитель ВОЗ в России.

Главное в изучении любой болезни — показатель летальности. В случае с коронавирусом он будет еще долго корректироваться и уточняться. Вот лидеры на данный момент, по данным университета Хопкинса: Бельгия – летальность — 16,1%, Франция — 15,2, Италия — 14,5, Британия — 14,1, США — 5,6. Канада — 8,2, Германия — 4,7. Россия — 1,5.

"Россия мобилизовалась. Время было какое-то. Италия раньше заболела. Америка тоже не мобилизовалась", — отметил Виктор Малеев, академик РАН, советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

В США — более 100 тысяч смертей на данный момент, ежедневно погибают около тысячи пациентов. Инфекционисты здесь всерьез говорят о начале второй волны пандемии: "Видим ли мы вторую волну сейчас или это продолжение первой, не очень важно. Главное — мы видим больше случаев, больше госпитализаций и около тысячи американцев, умирающих каждый день от коронавируса".

В России стремительный рост заболеваемости начался в конце марта. Сейчас он сократился в 16 раз. Эпидемия стихает, констатируют врачи. Но тут же уточняют: впереди медиков ждет еще очень тяжелый период. Его называют "хвостом" эпидемии, когда разворачивается борьба за жизни самых тяжелых пациентов, оставшихся в больницах.

А вот еще свежие данные Росстата. В России в апреле родились 110 934, умерли 149 468 человек. Общая смертность не от коронавируса, а от всех причин вместе взятых снизилась почти на 3%. Здесь, уверены эксперты, сработала тенденция последних 9 лет, в течение которых ежегодно в стране снижается общая смертность и растет продолжительность жизни.

Текст: "Вести недели"

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