Решительный водитель автобуса защитил бабушку от уличного грабителя. Видео

Водитель автобуса из Мишкольца – города на северо-востоке Венгрии, стал местным героем после того, как предотвратил уличное ограбление.

На минувшей неделе мужчина, проезжавший по одной из городских улиц, заметил, как злоумышленник пытается отобрать сумку у старушки. Пожилая женщина оказывала сопротивление и явно не желала расставаться со своим имуществом.

Водитель остановил автобус и поспешил на помощь бабушке. Прогнав бандита, он галантно посадил даму в транспортное средство и подвез ее.

Как сообщают СМИ, решительный мужчина имеет за плечами опыт военной службы, проходившей, в том числе, в составе венгерского контингента в Ираке.

Известно, что женщина не пострадала, а вот задержать злоумышленника по горячим следам не удалось – в настоящее время его поисками занимаются полицейские.