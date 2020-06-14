Коронавирус особо опасен для диабетиков

Группа ученых из нескольких стран предупредила об особой опасности коронавируса COVID-19 для больных сахарным диабетом и находящихся в группе риска по этому заболеванию. Те, кто ранее не был диабетиком, после заражения новым типом коронавирусной инфекции рискуют им стать. У уже имеющих диабет на ранних стадиях — возможны серьезные осложнения. Такие выводы опубликовали ученые из проекта CoviDiab Registry в последнем выпуске медицинского журнала New England Journal of Medicine, пишет ТАСС.

Клинические наблюдения медиков выявили взаимное влияние коронавируса и диабета. У больных COVID-19 с диабетом высок шанс смертельных осложнений. По статистике, у 20-30 процентов умерших от коронавируса диабет был в анамнезе.

С другой стороны — у зараженных коронавирусом выявлялись случаи диабета с аномальными эндокринными изменениями.

Ученые пока точно не определили, как COVID-19 осложняет течение диабета. Скорее всего, протеин ACE-2 проникает, помимо легких, в поджелудочную железу, тонкий кишечник, липидные ткани, печень и почки. Все эти органы участвуют в метаболизме глюкозы, а сбои в их работе после заражения вызывают "эндокринный хаос".

Также возможно, что коронавирус вызывает диабет совершенно нового типа, пока не изученного.