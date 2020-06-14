Новым центром протестов против насилия полиции в США стала Атланта

В США с новой силой возобновились акции афроамериканцев против полицейского насилия. Причина в том, что на уходящей неделе от рук стражей порядка погиб еще один чернокожий мужчина. В городе Атланте демонстрации переросли в беспорядки.

Атланта, штат Джорджия. Активисты за права чернокожих сожгли ресторан быстрого питания Wendy's, который провинился только тем, что на парковке рядом с ним полицейские убили афроамериканца. Опять.

Имя погибшего — Рейшард Брукс. Он в нетрезвом состоянии заснул за рулем, перекрыл проезд другим машинам, чем и привлек внимание полиции.

- Я выпил две — то есть, полторы "Маргариты", мистер.

- Полторы "Маргариты"?

- Да, сэр.

Прямо пройти по линии он не смог, анализы также показали сильную степень опьянения. Налицо нарушение, так что на него попытались надеть наручники.

Брукс оказал сопротивление — более того, отобрал у одного из стражей порядка электрошокер и применил его. В ответ полицейский открыл огонь на поражение. Раненый Брукс скончался в больнице.

Полицейского, который стрелял, сразу уволили. Более того, в отставку подала и начальник полиции города. Об этом сообщила лично мэр Атланты.

"Я потребовала, чтобы стрелявшего офицера немедленно уволили. Что касается отставки Эрики Шилдс – это было ее желание. Однако она будет работать над тем, чтобы общество снова могло доверять полиции, и, вероятно, займется разработкой мер для проведения полицейской реформы", — сказала мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс.

Позже в отставку подал еще один офицер, который присутствовал при аресте. Но представители афроамериканского сообщества говорят, что всего этого недостаточно, и требуют наказать департамент полиции города за расизм. Говорят, Брукс не сделал ничего такого, за что с ним надо было настолько сурово расправляться.

- За что в него стреляли три раза подряд? Не говорите мне про опасность для жизни! Шокер — не смертельное оружие. Можно было позволить ему уйти. В него незачем было стрелять, он никуда не ехал в машине пьяным — он в ней спал! И теперь у трех его детей мертвый отец. Вы хотите успокоить город? Арестуйте того офицера!

Демонстранты требуют от городских властей немедленных действий уже к понедельнику. А учитывая историю с Джорджем Флойдом, можно не сомневаться, что протест в Атланте вскоре подхватят и другие американские города.

Тем более, что там и так не утихали акции за права чернокожих — правда, страдали от них больше памятники. Самая последняя история — в Новом Орлеане: протестующие сбросили с пьедестала и утопили в Миссисипи бюст предпринимателя начала XIX века Джона Макдоно.

Статую установили за то, что он завещал свое состояние на образование детей бедных, освободил принадлежавших ему черных рабов и даже создал общество по возвращению их назад в Африку. Манифестанты посчитали все это неважным. Был рабовладельцем — значит, белый расист и преступник.