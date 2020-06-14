Тема:

Беспорядки в США 35 минут назад

14 июня 202016:31 Матвей Попов

Новым центром протестов против насилия полиции в США стала Атланта

Новым центром протестов против насилия полиции в США стала Атланта

В США с новой силой возобновились акции афроамериканцев против полицейского насилия. Причина в том, что на уходящей неделе от рук стражей порядка погиб еще один чернокожий мужчина. В городе Атланте демонстрации переросли в беспорядки.

Атланта, штат Джорджия. Активисты за права чернокожих сожгли ресторан быстрого питания Wendy's, который провинился только тем, что на парковке рядом с ним полицейские убили афроамериканца. Опять.

Имя погибшего — Рейшард Брукс. Он в нетрезвом состоянии заснул за рулем, перекрыл проезд другим машинам, чем и привлек внимание полиции.

- Я выпил две — то есть, полторы "Маргариты", мистер.
- Полторы "Маргариты"?
- Да, сэр.

Прямо пройти по линии он не смог, анализы также показали сильную степень опьянения. Налицо нарушение, так что на него попытались надеть наручники.

Брукс оказал сопротивление — более того, отобрал у одного из стражей порядка электрошокер и применил его. В ответ полицейский открыл огонь на поражение. Раненый Брукс скончался в больнице.

Полицейского, который стрелял, сразу уволили. Более того, в отставку подала и начальник полиции города. Об этом сообщила лично мэр Атланты.

"Я потребовала, чтобы стрелявшего офицера немедленно уволили. Что касается отставки Эрики Шилдс – это было ее желание. Однако она будет работать над тем, чтобы общество снова могло доверять полиции, и, вероятно, займется разработкой мер для проведения полицейской реформы", — сказала мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс.

Позже в отставку подал еще один офицер, который присутствовал при аресте. Но представители афроамериканского сообщества говорят, что всего этого недостаточно, и требуют наказать департамент полиции города за расизм. Говорят, Брукс не сделал ничего такого, за что с ним надо было настолько сурово расправляться.

- За что в него стреляли три раза подряд? Не говорите мне про опасность для жизни! Шокер — не смертельное оружие. Можно было позволить ему уйти. В него незачем было стрелять, он никуда не ехал в машине пьяным — он в ней спал! И теперь у трех его детей мертвый отец. Вы хотите успокоить город? Арестуйте того офицера!

Демонстранты требуют от городских властей немедленных действий уже к понедельнику. А учитывая историю с Джорджем Флойдом, можно не сомневаться, что протест в Атланте вскоре подхватят и другие американские города.

Тем более, что там и так не утихали акции за права чернокожих — правда, страдали от них больше памятники. Самая последняя история — в Новом Орлеане: протестующие сбросили с пьедестала и утопили в Миссисипи бюст предпринимателя начала XIX века Джона Макдоно.

Статую установили за то, что он завещал свое состояние на образование детей бедных, освободил принадлежавших ему черных рабов и даже создал общество по возвращению их назад в Африку. Манифестанты посчитали все это неважным. Был рабовладельцем — значит, белый расист и преступник.

Ранее по теме

Сейчас

15:12

Пешая тренировка Парада Победы пройдет на Красной площади

14:59

Пассажиров одного из столкнувшихся в Пулкове самолетов заберет резервный борт

12:57

Путин анонсировал российский контргиперзвук

11:44

Путин уточнил, зачем пункты о пенсиях и МРОТ нужно прописать в Конституции

02:41

Грузовой катер перевернулся на Камчатке

00:15

В Дагестане с 15 июня начнется первый этап снятия ограничений

23:31

Скончался актер Сергей Масленников

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин рассчитывает, что американская демократия выйдет из кризиса

Путин рассчитывает, что американская демократия выйдет из кризиса

2 часа назад
Путин сообщил неизвестные подробности исторического марш-броска

Путин сообщил неизвестные подробности исторического марш-броска

2 часа назад
В Кубинке освятили главный храм Вооруженных сил России

В Кубинке освятили главный храм Вооруженных сил России

1 час назад
Появилось фото с места столкновения самолетов в аэропорту Пулково

Появилось фото с места столкновения самолетов в аэропорту Пулково

2 часа назад
Собянин рассказал о снятии ограничений в столице

Собянин рассказал о снятии ограничений в столице

2 часа назад
На пекинском рынке "Синьфади" выявлено еще 8 случаев коронавируса

На пекинском рынке "Синьфади" выявлено еще 8 случаев коронавируса

2 часа назад
В России будут индексироваться пенсии опекунов и попечителей несовершеннолетних

В России будут индексироваться пенсии опекунов и попечителей несовершеннолетних

6 часов назад
Путин уточнил, зачем пункты о пенсиях и МРОТ нужно прописать в Конституции

Путин уточнил, зачем пункты о пенсиях и МРОТ нужно прописать в Конституции

3 часа назад
Израиль приступил к "практическим шагам" по созданию поселения в честь Трампа

Израиль приступил к "практическим шагам" по созданию поселения в честь Трампа

2 часа назад
Путин ответил на критику коммунистов и слова о диктатуре

Путин ответил на критику коммунистов и слова о диктатуре

3 часа назад
В России отменен банковский роуминг

В России отменен банковский роуминг

15 часов назад
Новым центром протестов против насилия полиции в США стала Атланта

Новым центром протестов против насилия полиции в США стала Атланта

33 минуты назад
Ко дню рождения Сергея Маковецкого: 10 фильмов с участием народного артиста

Ко дню рождения Сергея Маковецкого: 10 фильмов с участием народного артиста

13.06.2020 12:26
Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

Уроки пандемии: что действительно помогает поддерживать иммунитет

11.06.2020 10:18
Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

Научиться жить заново: Ксюше нужна сложная реабилитация

09.06.2020 16:05
Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Рожкову спасет операция на позвоночнике

05.06.2020 08:51
Джигарханяна выписали из больницы

Джигарханяна выписали из больницы

1 час назад
Озвучены причины крушения катера на Камчатке

Озвучены причины крушения катера на Камчатке

1 час назад
Восстановление легких после поражения COVID может занять годы

Восстановление легких после поражения COVID может занять годы

2 часа назад
Многообещающий актер Болливуда найден мертвым

Многообещающий актер Болливуда найден мертвым

3 часа назад
Черчесов рассказал о преимуществе российской сборной в матче с испанцами на ЧМ-2018

Черчесов рассказал о преимуществе российской сборной в матче с испанцами на ЧМ-2018

3 часа назад
Леонид Рошаль о масках: ничего не закончилось

Леонид Рошаль о масках: ничего не закончилось

3 часа назад
ДНР уменьшит уровень боеготовности своей армии с понедельника

ДНР уменьшит уровень боеготовности своей армии с понедельника

3 часа назад
Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно

Минздрав: снятие мер самоизоляции понимается не совсем правильно

3 часа назад
Помощь от государства могут получить 24 тысячи НКО

Помощь от государства могут получить 24 тысячи НКО

4 часа назад
Прогулки, визиты к врачу и безопасное голосование: Воробьев рассказал о смягчении ограничительных мер в Подмосковье

Прогулки, визиты к врачу и безопасное голосование: Воробьев рассказал о смягчении ограничительных мер в Подмосковье

4 часа назад
Невозмутимый медведь отобедал во дворе жилого дома в Иркутской области. Видео

Невозмутимый медведь отобедал во дворе жилого дома в Иркутской области. Видео

4 часа назад
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 528 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 528 тысяч

5 часов назад
Зарплатный стандарт предложил ввести Жириновский

Зарплатный стандарт предложил ввести Жириновский

6 часов назад
Лучшая гифка: болельщики НХЛ проголосовали за Овечкина

Лучшая гифка: болельщики НХЛ проголосовали за Овечкина

8 часов назад
Благовещенск - претендент на звание "Город трудовой доблести"

Благовещенск - претендент на звание "Город трудовой доблести"

8 часов назад
Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

Очередная смерть афроамериканца привела к новым протестам в США

8 часов назад
В Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы

В Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы

10 часов назад
Число погибших при взрыве автоцистерны в Китае возросло до 19

Число погибших при взрыве автоцистерны в Китае возросло до 19

13 часов назад
Лечение от коронавируса обошлось пожилому американцу в миллион долларов

Лечение от коронавируса обошлось пожилому американцу в миллион долларов

16 часов назад
Скотланд-Ярд поставил демонстрантам жесткое условие

Скотланд-Ярд поставил демонстрантам жесткое условие

19 часов назад
Страсти по статистике: российским врачам помогает система, не имеющая аналогов

Страсти по статистике: российским врачам помогает система, не имеющая аналогов

19 часов назад
Рэпер Ice Cube пообещал заплатить разграбленному магазину $100 тысяч

Рэпер Ice Cube пообещал заплатить разграбленному магазину $100 тысяч

20 часов назад
Ефремов покаялся только через четыре дня после смертельного ДТП

Ефремов покаялся только через четыре дня после смертельного ДТП

22 часа назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку