Анархистские анклавы и баррикады: Запад США снова дикий

Центр Сиэтла захвачен леваками, требующими прекратить финансирование полиции.

Угол 12-й авеню и Пайн-стрит- это эпицентр протестов в Сиэтле. В конце концов захватчики установили контроль над восточным участком полицейского департамента города. Даже слово "полиция" в названии они стерли. Но это — только первый шаг. Их конечная цель — вовсе изгнать официальные правоохранительные органы с этих улиц. Тут же — стихийный мемориал в память убитых полицией: цветы, фотографии. В Сиэтле все тоже началось с акций протеста из-за гибели Джорджа Флойда. Сначала город погрузился в клубы слезоточивого газа. Потом, как водится, начались погромы.

Убирать за мародерами некому. Под ногами — битое стекло магазинов Ferrari и Maserati. Экспроприировать спорткары захватчики не решились — гонять на них все равно негде. "Территория автономной зоны Капитолийского холма" — так они назвали свою "народную республику" — всего несколько улиц, по которым теперь не ходят даже троллейбусы. Зато на каждой — по баррикаде.

"Мы установили эти баррикады из-за угроз белых националистов въехать на машине в толпу. Это их остановит. А полицейские могут попытаться использовать слезоточивый газ. Так сможем от них отгородиться", — рассказывает активист Джей Би Кларк. Он устроил нам небольшую экскурсию. Начали мы с самого центра анархистской коммуны.

"Мы заставили всех полицейских уйти и теперь называем это "нашей мэрией". Здесь мы проводим совещания и слушаем спикеров. Мы сначала думали, что, возможно, это какая-то ловушка, как мышеловка, и мы очень осторожно заходили в помещения, но теперь мы его полностью заняли, и это — наша крепость", — сказал Кларк.

Пала крепость без боя. Полицейские не сопротивлялись, а теперь иногда заглядывают проверить оставленное имущество. Недавно инспектировать приходила даже глава Департамента полиции Сиэтла. Но никакой власти у Кармен Бест в автономной зоне у нет, как нет там и закона.

"Изнасилования, ограбления происходили в зоне, к которой мы даже не могли подобраться", — заявила Кармен Бест. Она призналась, что оставлять участок полицейские не планировали, — вынудили городские власти.

Градоначальница-демократ Дженни Дуркан заигрывает с протестующими, а Трампу, который называет их "внутренними террористами", Дуркан хамски советует возвращаться назад в бункер.

Горячее лето ждет полицию Сиэтла. Из-за того, что один участок закрылся, служба "911" теперь работает с перебоями. Кража, семейная ссора или авария — ждать экипаж придется существенно дольше, чем раньше.

Знание, как читается слово "Россия" и как оно произносится, у офицера Хиттена, так он представился нам, — от супруги. Жена — из Санкт-Петербурга. Теперь она уговаривает мужа, который когда-то приехал в Сиэтл из Шотландии, перебираться в Россию. Работать анархисты все равно спокойно не дадут. Если вообще полицию не разгонят.

К тем, кому не повезло оказаться внутри периметра, вообще не едут.

Конкурентов новая власть не терпит. Борьбу с инакомыслящими ведут беспощадно. Их просто выталкивают восвояси, как одного белого парня, — толпе не понравился его стрим.

Нет пощады и по уголовным статьям. На ночных улицах грозят судом Линча. Для самого либерального района Сиэтла еще недавно все это было в диковинку. Капитолийский холм называли новой ЛГБТ-столицей Америки. Даже тротуары красили в радужные цвета. Но там, где сияла контркультура и текла клубная жизнь, суровые порядки наводит рэпер Соломон Раз Симоне. Окончательно слившись со своим творческим образом, хип-хоп звезда местного разлива объявил себя комендантом зоны. Когда надо, он бьет неугодных журналистов. Когда надо, "перековывает" молодежь. Так, например, Разу Симоне и его близким не понравился парень, который рисовал граффити. Раз Симоне теперь ходит с оружием не только в клипах.

Формально в штате Вашингтон это не запрещено. Местное оружейное законодательство допускает открытое ношение. Другое дело, что ни о какой лично самообороне и речи нет, чего рэпер с большой дороги и не скрывает.

"Я видел своими глазами, как машина влетела в толпу протестующих, и, глядя на все это, я подумал, что нужно обеспечить безопасность людям. Белые расисты, увидев это, разбежались по своим машинам и уехали" — сказал рэпер.

Бизнесменам бежать некуда. "Поддержи "Антифа" — таких надписей и характерных символов здесь немало. В добровольно-принудительном порядке поддерживать готовы не все. Магазины и рестораны заколотили витрины. Терпят убытки из-за этого неспокойного соседства.

Продразверстка приносит плоды. У съемочных групп (прессу опять пускают) получаются красивые кадры изобилия. Овощи в ящиках. Выпечка на прилавке. Еда — бесплатная. Упирают на вегетарианскую.

Социализм с человеческим лицом, упрятанным под медицинскую маску, в отдельно взятых шести кварталах Сиэтла строит депутат горсовета Кшама Савант. Это она пустила толпу внутрь здания мэрии, когда протестующие пришли под ее двери. Савант — активистка троцкистского движения "Социалистическая альтернатива". Для либерального CNN вроде бы не клиент, но полезный попутчик в предвыборный год выборов, в деле борьбы с Трампом.

"Это потрясающее движение, это восстание, революция, которая происходит не только в Сиэтле, но и в других городах, невероятно воодушевляет большинство населения Америки, а также угрожает правым и реакционной повестке Дональда Трампа", — заявила Савант.

Площадь восстания расширяется. На карте США возникают новые автономные зоны. Одну объявили в Нэшвилле. Другую — в Портленде. Третью — в Чикаго. В Эшвилле (Северная Каролина) тоже пытались, но там быстро сориентировалась полиция, которой не помешали сделать свою работу. Баррикаду разобрали.

Строители баррикад призывают к выходу за рамки американской двухпартийной системы. Даже про памятник Ленина в Сиэтле вспомнили. Он снова замелькал в Сети. Но явно не по-ленинскому пути движется этот протест. Параллели куда более свежие.

"Автономная зона Капитолийского холма". Сокращенно — CHAZ. Так называют эти шесть захваченных кварталов в центре Сиэтла. По периметру баррикады. К отражению атаки здесь всегда готовы. Вот, например, фанерные щиты. Но самое интересное — надпись. На украинском. "Схид" означает восток. С востока Украины, из Харькова, в Сиэтл четыре года назад приехала и Екатерина. Она сама остановилась у нашей камеры, увидев микрофон с надписью "Россия". Зимой 2014-го она была в Киеве.

"То, что случилось на Майдане, когда полиция разогнала людей и убила протестующих, я боюсь, что это случиться здесь. Я всех предупреждаю, что всем нужно быть готовыми к тому, если вы сюда идете, если вы здесь протестуете, если вы здесь остаетесь ночевать, что вы никогда не знаете, на что пойдет власть", — подчеркнула Екатерина.

- Вы искренне считаете, что в Америке такое возможно?

- Посмотрите, кто президент. Послушайте, что он говорил.

Катя из Харькова, возможно, искренне верит, что протестующих на Майдане расстрелял "Беркут", а не специально завезенные снайперы. Но вот Джо Байдену, который с самого начала курировал новую постмайданную Украину, хорошо известно, как все происходило. Знаток киевских дел Байден с пугающей откровенностью теперь рисует майданную перспективу для США. "Я знаю столько высокопоставленных военных лиц в Белом доме, которые говорят: послушайте, мы не военное государство. Я обещаю вам, и абсолютно уверен в том, что если я одержу победу на выборах, они лично выпроводят Трампа из Белого дома", — заявил кандидат на пост президента США.

В помощники для этого дела Байден явочным порядком записал и родню Джорджа Флойда. Кандидат от демократов нагрянул в Хьюстон, чтобы попиариться на его похоронах. Сфотографировался с братом и дядей покойного. Потом с его маленькой дочерью и ее мамой. В зале, где шло прощание с Флойдом, прокрутили байденовское видеообращение.

На Джордже Флойде уже зарабатывают политический капитал. Автобус для желающих проститься с ним предоставил бывший сенатор от Техаса демократ Родни Эллис. Проститься с Флойдом приехали звезды спорта и шоу-бизнеса. Тридцать тысяч долларов за позолоченный гроб, как у Майла Джексона, заплатил боксер Флойд Мэйвезер. Гроб положили в белую повозку, похожую на карету. На повозке — правда, простой, крестьянской — в последний путь везли и Мартина Лютера Кинга. Но куда там защитнику гражданских прав. Иконой протеста Джордж Флойд из Миннеаполиса был две недели. В день похорон его приравняли к Иисусу.

На фоне этого карнавального вихря островком спокойствия выглядел Форкан Али, что расположился напротив церкви Fountain of Praise со своими плакатами. Пенсионер смотрит на вещи трезво.

- Что насчет Байдена? Он сможет защитить чернокожих?

- Ни за что, без вариантов, — уверен Али.

- Почему?



- Он был здесь 3 или 4 раза, он был частью созданных проблем. То что черные сидят в тюрьмах, в этом тоже виноват Джо Байден. Он менял законы по наркотикам, и теперь черные сидят больше даже за меньшие правонарушения, чем белые.

Байден и его однопартийцы сейчас обещают черной Америке полицейскую реформу. Встают во главе со спикером Пелоси на одно колено и приглашают родню Флойда в Конгресс. Людям в форме запретят применять удушающие приемы. В прошлом должны остаться обыски без предупреждения. Но главное — сократить финансирование

Почему за озверевшего Дерека Шовена должны отвечать все американские полицейские, сами они не понимают. "Я не Дерек Шовен. Мои коллеги не Дерек Шовен. Он убил человека. Мы не убивали. Хватит обращаться с нами, как с животными и головорезами. И начните уже относиться к нам с уважением. Нас оклеветали. Это омерзительно", — сказал Майк Майк О’Мира, глава профсоюза полиции Нью-Йорка.

Крик отчаяния главы профсоюза нью-йоркской полиции наверняка найдет отклик у простых американцев. Две трети американцев выступают против сокращения расходов на полицию. И именно для них притягательным может оказаться новый образ Дональда Трампа, который называет себя "президентом закона и порядка".



"Посмотрите на Cиэтл! Как такое допустили? Это пагубная философия. Невероятно, где мы оказались, принимая во внимание, где мы были. Мы были на высоте, самая сильная экономика за всю историю, самые высокие цифры по рабочим местам, включая афроамериканцев, испаноговорящих, азиатов. И вдруг нас ударила эта чума, которая принесла разрушения и потерянные жизни", — отметил Трамп.

Поддержать американскую полицию в это непростое время решили граждане США — выходцы с постсоветского пространства. Движение "Синий вторник" (по цвету полицейской формы) началось в Бруклине, но теперь добралось и до Сиэтла. Люди приходят к участкам с семьями, угощают офицеров сладостями, просто благодарят.

Впрочем, плохие новости не заканчиваются. Накануне вспыхнуло в Атланте. И снова из-за убийства чернокожего — Рейшарда Брукса. Опять стычки и слезоточивый газ. Столкновения у закусочной, где пьяный Брукс уснул в своей машине и перегородил подъезд другим автомобилям. Во время ареста он оказался сопротивление. Выхватил у патрульного электрошокер и попытался скрыться. Началась погоня. Брукса подстрелили. Он умер в госпитале. Шеф полиции Атланты Эрик Шилдс ушла в отставку молниеносно. Но кто поручится, что Рейшард Брукс — это не второй Джордж Флойд? Его имя моментально выучили ведущие либеральных американских телеканалов. Повторяют десятки раз в день.