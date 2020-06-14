Чемпионат Испании. "Атлетик" дома сыграл вничью с "Атлетико"

В матче 28-го тура чемпионата Испании "Атлетик" сыграл вничью с мадридским "Атлетико". Встреча, проходившая на поле стадиона "Сан-Мамес" в Бильбао, завершилась со счетом 1:1.

Оба мяча были забиты в первой половине встречи. На 37-й минуте счет открыл нападающий хозяев поля Икер Муньяин, спустя две минуты форвард гостей Диего Коста восстановил равенство в счете.

"Атлетико", сыгравший в чемпионате третий матч кряду вничью, с 46 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Атлетик" расположился на десятой строчке, имея в активе 38 очков.

В следующем туре столичная команда в среду, 17 июня, на выезде сыграет с "Осасуной", а баски в тот же день в Эйбаре встретятся с местной одноименной командой.

Напомним, рестарт Ла Лиги состоялся в четверг, 11 июня. Испания стала второй из европейских стран, кто возобновил матчи чемпионата страны. Ранее это сделала Германия. Турнир был прерван в начале марта из-за угрозы распространения коронавируса.