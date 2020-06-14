До основания: как в Европе и США разрушают историю

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси призвала убрать из задания Капитолия 11 статуй, включая Джефферсона Дэвиса. Джефферсон Дэвис родился в 1808 году и получил имя в честь Томаса Джефферсона — автора Декларации независимости, отца-основателя США и третьего президента страны. Талантливейший человек, государственный деятель, философ, архитектор масштаба титанов эпохи Просвещения, хотя тоже рабовладелец. Его мемориальный комплекс в Вашингтоне пока не разрушен, но, видимо, руки дойдут и до него. Ведь где остановиться?

Пока же Нэнси Пелоси выступила против статуи рабовладельца Джефферсона Дэвиса в холле Конгресса. "Статуи должны воплощать наши высшие идеалы того, кем мы являемся и кем стремимся быть как страна. Статуи тем, кто защищал жестокость и варварство ради открытого расизма, являются оскорблением этих идеалов. Статуи должны быть убраны", — заявила Пелоси.

Речь идет о статуях конфедератов. Что касается самого Джефферсона Дэвиса, то он — вполне себе либеральный рабовладелец. Управляющим на его плантациях стал негр, а рабы обрабатывали и свои личные участки земли, урожай с которых был их собственностью. Наконец, Джефферсон Дэвис с супругой усыновили негритянского мальчика, который воспитывался вместе с их детьми без каких-либо различий. Джефферсон Дэвис, воспользовавшись правом на выход, в 1861 году увел за собой 11 штатов и избрался в них первым и единственным президентом Конфедеративных Штатов Америки на 6 лет.

Он хотел мирно, но войну начали северяне. Президент Авраам Линкольн бился не столько за равноправие негров — его нет в США до сих пор — сколько за целостность страны. Это была война с американскими сепаратистами под лозунгом отмены права собственности на человека. Одержав победу, Линкольн призвал отказаться от мести. Инициатива не прошла. Самого президента Линкольна застрелили, а США сегодня перенасыщены местью.

Инициатива Нэнси Пелоси убрать статуи исторических деятелей из холла Конгресса — месть. Но месть и обрушение статуй и памятников — по всей Америке. В Ричмонде (штат Вирджиния) памятник Джефферсону Дэвису бунтовщики свалили. Статуя главнокомандующего армии конфедератов генерала Ли повреждена и сбита с постамента в Монтгомери (штат Алабама). Толпа при этом улюлюкала, а проезжавшие машины одобрительно гудели. В Бирмингеме (штат Алабама) снесли медную фигуру основателя города Чарльза Лина. Но этого оказалось мало. Мэр Бирмингема Рэндалл Вудфин возглавил группу энтузиастов со специальным снаряжением и разрушил обелиск высотой с пятиэтажный дом "Солдатам и морякам Конфедерации". Ранее инициативная группа хотела избавиться от памятника, простоявшего 115 лет, через суд, но проиграла процесс. Сейчас это сделано по революционному праву.

Один из главных объектов мести — Христофор Колумб. Округ Колумбия, где расположена столица США Вашингтон, еще не переименован, Колумбийский университет пока тоже, но зато статуи Колумба летят одна за одной. Первооткрыватель Америки — теперь символ расизма, рабовладения и геноцида.

Колумба активисты свалили в городе Сент-Пол (штат Миннесота). В Ричмонде (штат Вирджиния) монумент Колумба пытались поджечь, а потом веревками стянули и утопили в озере. В Бостоне (штат Массачусетс) Колумба обезглавили — как месть за превосходство белых.

Ненависть такова, что не удивлюсь, если Белый дом в один прекрасный день перекрасят в черный. Почему, собственно, он должен быть именно белым? Не намек ли это на что-то?

Скажете, такое невозможно? А возможно ли, чтобы руководство городской полиции символически омывало ноги черному активисту, встав перед ним на колени?

Но если уж вернуться к снесенным памятникам, то ведь пьедесталы-то от них остались. Кого на пьедестал? Тогда уж прежде всего лидеров американских индейцев, ведь именно они первыми вступили в противостояние с белыми колонизаторами и, неся огромные потери, бились с ними чуть ли не до конца XIX века, пока не оказались в резервациях. И это будет честно, коли идти до конца.

На пьедестале, например, может заслуженно оказаться вождь чоконенов Кочис. На боевом счету его племени — до 5000 белых колонистов.

Сильный кандидат на пьедестал — Сидящий Бык — вождь племени хункпапа. В 1876 году он собрал объединенное войско шайеннов и сиу и в долине Литтл-Бигхорн наголову разбил конницу генерала Джорджа Кастера. Сам Кастер при этом был изуродован и брошен на поле боя. В той битве Сидящему Быку помогал Неистовый Конь — вождь племени оглала. Непримирим по отношению к захватчикам. Предательски убит.

На пьедестал вполне достоин взойти и вождь племени хункпапа по имени Желчь, он же — Красный Ходок. В битве при Литтл-Бигхорн потерял троих детей и двух жен.

Так или иначе, а сбрасывая с пьедестала одних, возвеличивают других. Таков закон. Пьедесталы не могут оставаться пустыми. Такая же тема возникает и в Европе, где руинировать кумиров прошлого первыми в нашем веке принялись в Британии, а потом мода перекинулась и на континент.

В Лондоне сначала осквернили, а потом аккуратно сняли памятник работорговцу XVIII века Роберту Миллигану. Фигура простояла больше 110 лет, а была воздвигнута "в знак гениальности и настойчивости Роберта Миллигана и в память о его достижениях".

Достижениями Роберта Миллигана были владение Вест-Индской компанией и сотни рабов на сахарных плантациях Ямайки. Собственно, ничего оригинального для его современников — состоятельных джентльменов. Обычное колониальное прошлое Британии. И если уж британцы взялись снимать памятники колониальных времен, то почему бы не изъять хотя бы пару бриллиантов из короны ныне здравствующей английской королевы Елизаветы Второй? Ведь и они тоже — своего рода памятники колониального прошлого, а значит, и работорговле, и расизму. Пусть, например, Куллинан II отправится обратно в Южную Африку, а Кохинур — в Индию. Думаю, дело дойдет и до этого, если нынешнее поколение прогрессивных подданных Ее Величества будет последовательно.

И еще непонятно, доколе в Национальной портретной галерее в Лондоне будет висеть изображение Редьярда Киплинга — поэта, прославлявшего "бремя белого человека", который в заморских странах "правит тупой толпой то дьяволов, то ли детей". Еще четыре года назад потрет Киплинга приезжал в Москву по обмену с Третьяковой. Сейчас такое трудно себе представить.

Пока Киплинг ждет своего часа, в Бристоле сняли с постамента Эдварда Колстона — благороднейший джентльмен XVIII века, член парламента и работорговец.

Планы тоже впечатляют. Сейчас в Британии обсуждается список местного отделения движения BLM ("Черные жизни имеют значение") из 60 исторических фигур на удаление с постаментов британской истории. Среди них, например, адмирал Нельсон и основатель компании De Beers Сессил Родс. Королева Виктория уже осквернена. Могла ли она подумать, что когда-нибудь тоже станет цветной? Черчилль еще держится, но из последних сил. На нем уже написали: "Расист". Название знаменитой на весь мир благодаря песне The Beatles улицы Ливерпуля Penny Lane тоже уже закрашено черным. Ведь и Джеймс Пенни, а улица названа в его честь, в XVIII веке был работорговцем. В общем, "до основания". Столь знакомо по нашему собственному опыту.

Занимается огонек всегда в культурных переменах. Из манифеста "Пощечина общественному вкусу" 1912 года от группы молодых поэтов-кубофутуристов, среди которых Маяковский, Хлебников, Бурлюк: "Только мы — лицо нашего времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве. Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих с парохода современности. Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней".

Проходили. Добро пожаловать в большой социальный эксперимент. Впереди много интересного, но и очень жестокого. Главное не терять темп.