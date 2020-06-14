Ученый рассказал, как часто придется обновлять вакцину от COVID-19

Вакцину от новой коронавирусной инфекции придется обновлять каждые несколько месяцев, считает доктор биологических наук, заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации Российской академии наук, профессор Сколтеха Георгий Базыкин. В эфире телеканала "Россия 24" он рассказал, что вирус будет "заведомо мутировать", следовательно, вакцины со временем будут терять свою эффективность.

"Но я думаю, что это не будет происходить в течение месяца", – отметил ученый. По его мнению, COVID-19 "останется с нами жить надолго", и как в случае с вирусом гриппа, вакцину от коронавируса придется периодически обновлять.