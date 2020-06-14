Трамп нашел тему, где можно поиздеваться и унизить немцев

Президент США планирует сократить американский воинский контингент в Германии на 9 тысяч человек. Почти на треть. Об этом сообщил журнал Spiegel, а в немецком правительстве подтвердили, что знают о таком намерении союзников по НАТО. Таков очередной ход Дональда Трампа в отношениях с немецким канцлером Ангелой Меркель, которая ни в какую не хочет платить 2% ВВП страны в бюджет НАТО. А вообще у немцев накопилось. С каждым днем противоречий с Америкой все больше.

Взаимная неприязнь канцлера Германии и президента США имеет давнюю и богатую историю. Известно, что Меркель испытывает это сильное чувство лично к Трампу, а Трамп экстраполирует его еще и на всю Германию, которая мало платит в НАТО, имеет положительное сальдо в торговле с Америкой и еще покупает у русских газ.

За прошедшую неделю отношения лидеров принципиально не изменились, просто стали еще хуже. Недавно Меркель попросили прокомментировать события, происходящие в США. Несет ли Трамп ответственность за раскол общества?

Меркель выражала уверенность, что Трамп справится с проблемами, но в целом ответ прозвучал: да, Трамп виноват. Такие приветы в Белый дом передают нечасто, но так случайно совпало, что Трамп практически тут же подтвердил оценку, данную Меркель его политическому стилю: не поставив в известность даже своих генералов, президент США объявил о планах сокращения более чем на четверть американского военного присутствия в Германии.

Юмористы из немецкого Heuteshow изобрели игру "Защити Германию без американцев". Все сломано — нужно отремонтировать танки, вертолеты, самолеты и автоматы и — самое трудное — велосипед министра обороны.

Трамп обещает снизить численность американского контингента в стране с 34 до 25 тысяч человек. Это должно произойти осенью. Пишут, что часть из 9 тысяч военнослужащих вернется в США, оставшиеся могут отправиться в Польшу и Румынию, для которых это будет великий праздник. В самой Германии планам Трампа порадовалась левая оппозиция — там увидели в этом окно возможностей.

"Частичный вывод американский войска должен быть расценен как шанс. Федеральному правительству следует с благодарностью принять эту возможность и вместе с администрацией Трампа подготовить полный вывод военного контингента США. Когда солдаты будут уходить, им стоит заодно взять с собой американское ядерное оружие", — заявили левые.

Правящие в Германии узнали о предстоящем сокращении американского присутствия из СМИ и расценили новость как очередной шаг к снижению уровня двусторонних отношений — именно этого Трамп и добивался, но немецкий министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр надеется, что это еще не точно.

Но, по мнению Трампа, ситуация, очевидно, требует сильного жеста. Президента США откровенно обидел отказ Меркель приехать на встречу "Большой семерки" в Вашингтон — канцлер мотивировала это коронавирусом. От внимания Белого дома также вряд ли ускользнули усилия Меркель организовать саммит "ЕС – Китай", что не могло не вызвать у Трампа подозрений в попытке какого-то сговора за его спиной. В общем, целый комплекс обид, требующих отмщения. Параллельно с импульсивными решениями, вроде сокращения военного контингента, в США продолжается и системная работа по подрыву немецкой экономики. Республиканцы в Сенате разрабатывают законопроект о новых ультимативных санкциях против газопровода "Северный поток-2".

"Методы, которыми американские депутаты намерены остановить проект, разумеется, недопустимы. Противники "Северного потока-2", которые сейчас радуются в Варшаве, Киеве и балтийских столицах, не видят перспективы. Они почувствуют на себе любое углубление конфликта между Европой и США. Мы имеем дело с конфликтом, который не исчезнет даже в том случае, если на ноябрьских выборах победу одержит более предсказуемый кандидат", — пишет немецкая пресса.

Более предсказуемый означает не Трамп. От Трампа в Европе (стоит уточнить — в Старой Европе) каждый день ждут какой-нибудь гадости. Сразу вспоминаются выход США из парижских соглашений по климату и ядерной сделки по Ирану, денонсация международных договоров в области вооружений, выход из Совета по правам человека при ООН, Всемирной организации здравоохранения и Соглашения по открытому небу. Из совсем свежего — закон о санкциях в отношении лиц, связанных с международным уголовным судом, ведущим расследования преступлений американской армии и спецслужб в Афганистане. В Евросоюзе этим обеспокоены, сообщил Жозеп Борелль — еврокомиссар по иностранным делам. Но дальше этой обеспокоенности дело не пойдет.

"Они не знают, что делать, потому что привыкли просто, я как-то это назвал религиозным преклонением перед Америкой, которое в Западной Европе началось после Второй мировой войны. У европейцев нет стратегии видеть себя в этом многополярном мире, они бояться этого слова. Вот это надо понимать, сейчас они надеются, что Трамп уйдет и все будет нормально в этих самых отношениях", — отметил политолог Александр Рар.

За десятилетия владычества США в Европе разучились думать самостоятельно. При этом, как указала Frankfurter Allgemeine, даже если в ноябре на выборах в штатах победит Байден, мало что измениться: в ситуации накалывающихся друг на друга кризисов США станут унижать Европу и предъявлять ей те же самые требования, но в более мягком тоне.

И здесь имеет смысл еще раз вернуться к возможному сокращению численности американских войск. 34 тысячи американцев здесь, 25 тысяч или вообще 10 — принципиально на ситуацию в сфере безопасности никак не влияет. Прежде всего потому, что у Германии нет внешних врагов. Трамп просто нашел тему, где можно поиздеваться и унизить немцев: захочет выведет войска, а захочет оставит. Германия в этом вопросе слова не имеет.