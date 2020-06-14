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Беспорядки в США 43 минуты назад

14 июня 202022:21 Анастасия Попова

Париж превратился в арену для гладиаторских боев

Париж превратился в арену для гладиаторских боев

В Париже состоялась массовая демонстрация — вроде мирная, но, как обычно, переросла в столкновения с полицией.

Демонстрация против расизма и в память о погибшем в пригороде Парижа 4 года назад подростке Адама Траоре быстро стала похожа на гладиаторские бои с полицией. Забитая до отказа площадь Республики превратилась в арену для столкновений.

На крыше одного из зданий ульраправые развернули плакат: "Справедливость — жертвам расизма против белых". Провокация удалась, с площади по ним стали стрелять фейерверками, затем кто-то сумел забраться к правым на крышу, и началась драка. Разняли их полицейские.

Около 15 тысяч человек собирались пройти маршем по бульварам до площади Опера, но все выходы перекрыли, шествие запретили.

Площадь Республики со всех сторон окружена полицией. Конечно, все это воспринимается протестующими как провокация: они берут камни и бутылки и бросают в полицейских, а полицейские наступают.

Стражи порядка немного сменили тактику: если раньше они максимально избегали контакта с бунтующими, то в этот раз бросались строем вперед, разрезая ряды.

В клубах слезоточивого газа они теряли из виду тех, кого пытались задержать, и терялись сами, спотыкались и падали под тяжестью амуниции. На отбившихся из строя тут же набрасывались люди в масках, толкали, сбивали с ног. Абсолютно потерянных полицейских потом оттаскивали с поля боя их коллеги. А сами группы в итоге были вынуждены отступать под неодобрительный свист и град булыжников, которые откалывали прямо здесь, разбивая плитки на куски.

Не скупились стражи порядка и на шумовые гранаты, которые взрывались прямо в толпе. Одна из них подорвалась под ногами у журналиста. Его, раненого, быстро подхватили протестующие и унесли подальше, чтобы оказать первую помощь.

Отвоеванный у полицейского трофей — щит — засыпали мусором и подожгли, легли рядом, имитируя позу погибшего в США Джорда Флойда: лицом вниз, с руками за спиной. К слову сказать, митинговать в Париже вышли не только французы, но и американцы.

"Сегодняшняя полиция в США ведет себя так, будто она все еще контролирует рабов. Нужно все менять. Меня может убить полицейский просто так, даже если я ничего не сделал. И никаких для него последствий. Это называется полицейское государство", — сказал гражданин США Джаксон Грейвс.

Французских полицейских тоже обвиняют в чрезмерном применении силы. К тому же выяснилось, что в соцсетях имелись закрытые группы стражей порядка, где они обменивались голосовыми сообщениями, уничижительно высказываясь о небелых согражданах.

"Нас, черных, уже достало быть жертвами расизма каждый день. Это стало банальным. Полиция убивает, а я хочу жить в мирной стране, хочу, чтобы моим детям не было сложно найти работу, потому что они черные, не хочу, чтобы они боялись полиции", — заявила одна из митингующих.

Министр внутренних дел вынужден реагировать на волнения, опасаясь того, что ситуация снова взорвется. Это происходит каждый раз после очередного происшествия во время задержания в неблагополучных районах и пригородах. Кристоф Кастаньер теперь обещал отстранять всех от службы — по обвинению в расизме — и намерен изменить программу подготовки полицейских в пользу отказа от опасных удушающих приемов. Полиция в ответ устроили свой протест во многих французских городах. Молча бросила наручники на брусчатку и заявила, что чувствует себя преданной.

Текст: "Вести недели"

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