В разных странах могут распространяться разные варианты COVID-19

Разные варианты коронавируса могли повлиять на течение пандемии в разных странах мира, считает доктор биологических наук, заведующий сектором молекулярной эволюции Института проблем передачи информации Российской академии наук, профессор Сколтеха Георгий Базыкин. В эфире телеканала "Россия 24" он рассказал, что ученые сейчас исследуют мутации вируса и ищут ответ на вопрос "изменили ли каким-то образом эти мутации свойства этого вируса".

"Были несколько работ, которые говорили о том, что действительно какой-то вариант этого вируса сильнее распространяется в Европе и приводит там к большой смертности", – рассказал Базыкин и привел пример Китая и Италии, где и распространение COVID-19, и смертность заметно различались. Однако однозначно рассматривать эту проблематику нельзя. "Проблема в том, что в Италии и в Китае различается очень многое, кроме варианта вируса. Поэтому очень сложно "отцепить" свойства вируса от эпидемиологических характеристик стран, на которые мы смотрим", – пояснил ученый.

Ранее Базыкин рассказал, как часто придется обновлять вакцину от коронавируса.