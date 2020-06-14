"Белшина" прервала безвыигрышную серию в чемпионате Белоруссии

В рамках 13-го тура чемпионата Белоруссии "Белшина" на выезде переиграла "Энергетик-БГУ" из Минска – 1:0. Бобруйская команда прервала безвыигрышную серию в турнире из 12 матчей – девять поражений, три ничьи.

Первая половина встречи прошла без забитых мячей. Во втором тайме победу гостям принес Леонид Ковель, забивший на 47-й минуте.

"Энергетик-БГУ" потерпел второе поражение кряду и с 22 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Белшина", одержавшая первую победу в сезоне, расположилась на 16-й строчке, имея в активе шесть очков.

Напомним, чемпионат Белоруссии, в отличии от других европейских лиг, не был остановлен из-за угрозы распространения коронавируса. На сегодняшний количество заразившихся COVID-19 в мире превысило 7,9 миллиона человек, из которых 433 тысячи скончались.