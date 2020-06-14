Дубль Н'Жи помог "Динамо" разгромить "Спартак" в товарищеском матче

В воскресенье, 14 июня, московские "Динамо" и "Спартак" провели контрольный матч перед возобновлением сезона РПЛ, который был приостановлен из-за коронавируса. Встреча завершилась победой "бело-голубых" со счетом 4:1.

У победителей дубль оформил Клинтон Н'Жи и по разу отличились Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко, а в составе "красно-белых" мяч забил Джордан Ларссон.

О результате встречи сообщил наставник динамовцев Кирилл Новиков, написав об этом в Instagram.

В мае состоялось заседание Исполкома РФС, на котором было принято решение возобновить турнир в июне. В первом после перерыва матче "Спартаку" 20 июня будет противостоять "Арсенал", а "Динамо" на следующий день встретится с "Краснодаром".