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ДТП с участием Михаила Ефремова 33 минуты назад

14 июня 202022:38 Виталий Кармазин

Убийство на встречке: Ефремов - фигурант двух уголовных дел

Убийство на встречке: Ефремов - фигурант двух уголовных дел

8 июня артист Михаил Ефремов, будучи под парами алкоголя и под действием наркотиков одновременно, сел за руль своего джипа, выехал на встречную полосу Садового кольца в Москве и врезался в автомобиль "Лада". Водитель "Лады" 57-летний отец двоих сыновей Сергей Захаров в результате автокатастрофы погиб.

Суд артиста Ефремова отправил под домашний арест на время разбирательства — пока до августа. По заведенной уголовной статье артисту Ефремову грозит лишение свободы до 12 лет.

Москва. 8 июня. 21:43. Смоленская площадь. Вперед уезжает фургончик Сергея Захарова, и уже через 5 секунд его на огромной скорости сносит внедорожник актера Михаила Ефремова. Шокированные очевидцы – кто-то паркует машины, кто-то уже бежит на помощь пострадавшим.

А эти кадры сняты камерой автобуса, который проезжал мимо. У видео — зеркальный эффект, перепутаны левая и правая сторона. Отчетливо видно, как два человека открывают водительскую дверь в машине Ефремова. Судя по записи, артист в момент аварии в машине находился один. Это подтвердили и приехавшие на место сотрудники ДПС.

"Из обстановки на месте происшествия оснований полагать, что в автомашине находился кто-либо еще нет. Впоследствии может быть установлено что-то дополнительно. В настоящее время оснований полагать, что он был не один, нет", — заявил Алексей Диокин, замначальника УГИБДД Москвы.

Ефремов серьезно не пострадал. Водителя фургона 58-летнего Сергея Захарова зажало в машине. В искореженной груде металла можно было разглядеть лишь его руку. От удара Сергею сломало ребра, ноги, раздробило череп, но он был еще жив. К нему подходили люди, пытались поддержать. Он говорил: "Мне больно". Вытащить Захарова без спецоборудования было невозможно.

Пострадавшего извлекли. В машине скорой его реанимировали и повезли в институт Склифосовского. Туда приехала коллеги Сергея с работы.

"Травмы были такие, что вероятность того, что он выживет, была очень маленькой. Водитель был дисциплинированный, за машиной всегда ухаживал. Недавно ему был выдан новый автомобиль как ценному сотруднику", — рассказал Сергей Данчюк, руководитель транспортного отдела курьерской компании.

Он скончался в 5 утра от обильной кровопотери. Отказали внутренние органы.

Сергей Захаров родился в Рязанской области. Вот его детские фотографии. Здесь и жил, приезжая в Москву на заработки. Соседи, которые знали его всю жизнь, в шоке. Говорят, за день до аварии у Сергея умерла теща.

Что касается Михаила Ефремова, то его после аварии увезли в наркологическую клинику на освидетельствование. Актер все время шатался и промахивался, выполняя пробу Ромберга, когда нужно было коснуться пальцем кончика носа. А пробу Ташена — пять раз повернуться через плечо и зафиксировать взгляд — не смог выполнить — падал. В его крови нашли гремучую смесь: следы марихуаны, снотворного, а также метаболит кокаина — кокаэтилен. Он образуется, если наркотик употребляли вместе с алкоголем.

Той ночью актер отсыпался у друзей. А на утро, когда нужно было ехать на допрос, устроил представление. Полицейские застали его спящим в квартире на носилках и, похоже, не сразу признали в этом человеке Михаила Ефремова.

Ефремова разбудили. Он то одевался, то раздевался. Говорил, что ему плохо. Вызывал разные бригады врачей. Но те не хотели его госпитализировать — не видели оснований.

Пока Ефремов находится под домашним арестом — так решил суд. Актера уже допросил, затем надели на ногу электронный браслет и отвезли в квартиру так называемого "дома с писателями" в Плотниковом переулке. Здесь Ефремов пробудет как минимум два месяца.

В это время он не имеет права покидать место жительства, общаться с журналистами, отправлять корреспонденцию, пользоваться телефоном и Интернетом.

Кто-то, используя sim-карту Ефремова после ареста, зарегистрировался в одном из мессенджеров. Родная дочь артиста Анна-Мария, которая недавно шокировала семью планами сменить пол, заявила, что телефон в руках у жены и отец условий домашнего ареста не нарушал. В полиции подтвердили: оснований отправлять Ефремова в СИЗО пока нет.

Следствие идет. У полицейских много вопросов: где актер взял наркотики, с кем употреблял, возможно, с друзьями, как оказался за рулем?

На заднем дворе у дома в Плотниковом переулке небольшая парковка — только для своих. Михаил Ефремов часто оставлял здесь свой автомобиль и 8 июня, видимо, именно отсюда начал свой нетрезвый вояж.

Заехал в любимый бар "Улисс", чуть не задавив четверых человек. Сотрудники заведения почему-то пускали Ефремова внутрь, несмотря на ограничения в период пандемии. Вот актер в середине апреля читает стих посвященный коронавирусу за стойкой бара.

Вечером перед аварией он провел в "Улиссе" полчаса. Что делал, не ясно, все записи с камер наблюдения оказались стерты. Затем Ефремов поехал колесить по Москве, за минуту набрав несколько штрафов. А затем совершает то самое жуткое ДТП. Судя по кадрам, его джип был словно неуправляем.

О манере вождения Ефремова можно судить по штрафам. Превышение скорости, выезд на полосу общественного транспорта, нарушение разметки — за последние 2 года Михаил Ефремов более 50 раз нарушил правила дорожного движения, и большинство таких случаев были выявлены системами фото- и видеофиксации. Почти все штрафы он оплатил.

За смертельное ДТП, как правило, отправляют в колонию. В конце недели Ефремов записал обращение к родственникам Сергея Захарова. Родным Захарова Михаил Ефремов предложил финансовую поддержку, но ни денег, ни извинений они не приняли.

Погибшего похоронили в родном в селе Константиново в Рязанской области. На прощание приехала 87-летняя мама Мария Ивановна. Ей не говорили об аварии до последнего. Уже в храме она несколько раз повторила: "Зачем он катается?" А увидев сына, не выдержала.

Михаил Ефремов сыграл во многих известных спектаклях и фильмах. Иногда, и это не секрет, он появлялся на публике откровенно пьяным. Но до 8 июня это воспринималось, скорее, как часть его образа. Теперь он фигурант двух реальных уголовных дел: о наркоторговле — в качестве свидетеля — и смертельном ДТП — уже как обвиняемый.

Текст: "Вести недели"

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