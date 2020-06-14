Помощник Трампа заявляет о начале восстановления экономики США

Американская экономика начала восстанавливаться после пандемии коронавируса, заявил глава Национального экономического совета США, помощник президента Дональда Трампа Лоуренс Кадлоу.

"Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления", — приводит его слова ТАСС.

Кадлоу также предположил, что процесс возобновления экономической активности в стране в ближайшие месяцы, по всей вероятности, ускорится. По прогнозам помощника Трампа, во второй половине года будет зафиксирован "20-процентный экономический рост, а уровень безработицы упадет".

В качестве примера "позитивных сигналов", свидетельствующих о восстановлении экономики, Кадлоу привел наблюдающийся рост объемов продаж в магазинах, а также снижение показателей безработицы.

Представитель Белого дома признал, что после отмены санитарных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, число случаев заражения в некоторых штатах несколько выросло. Однако, по его мнению, речь не идет о второй волне.

Помощник Трампа считает, что в США следует продолжить процесс снятия санитарных ограничений. "Думаю, мы на верном пути", — подчеркнул Кадлоу.