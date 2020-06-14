Теннис. Джокович переиграл Зверева на турнире в Белграде

Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович за один час две минуты обыграл немца Александра Зверева на выставочном турнире Adria Tour в Белграде – 4:0, 1:4, 4:2.

Джокович дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из десяти, а у Зверева, занимающего седьмое место в рейтинге ATP, ни одного эйса, шесть двойных ошибок и два брейка из пяти.

Таким образом, серб с двумя победами в трех играх занял первое место в группе и вышел в финал. Своего следующего соперника 33-летний спортсмен узнает позднее. Вторым в группе стал Филип Крайинович, третьим – Зверев, а замкнул квартет Виктор Троицки.

Стоит отметить, что турнир в Белграде проходит со зрителями на трибунах, несмотря на пандемию коронавируса. Ранее в Сербии прошел полуфинальный матч Кубка страны по футболу между "Партизаном" и "Црвеной Звездой" (1:0). Встречу посетили более 15 тысяч зрителей.