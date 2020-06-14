14 июня 202021:20

Бундеслига. "Шальке" и "Байер" сыграли вничью, "Майнц" уступил "Аугсбургу"

EPA

В матче 31-го тура чемпионата Германии по футболу "Шальке-04" на поле домашней "Фельтинс-Арены" в Гельзенкирхене сыграл вничью с "Байером" из Леверкузена – 1:1.

Счет в матче на 51-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Даниэль Калиджиури. Его одноклубник Хуан Миранда спас гостей от поражений, отправив мяч в свои ворота на 81-й минуте.

"Шальке" довел безвыигрышную серию в бундеслиге до 13 матчей (семь поражений, шесть ничьих) и с 39 очками занимает девятое место в турнирной таблице, а "Байер" расположился на четвертой строчке, имея в активе 57 очков.

В параллельной встрече "Аугсбург" на выезде благодаря голу Флориана Нидерлехнера на первой минуте обыграл "Майнц"(1:0) и с 35 очками поднялся на 13-е место в таблице, "карнавальники" же занимают 15-е место, имея в активе 31 очко.

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