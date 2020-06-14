Президент РФ написал статью о Второй мировой войне

Президент РФ Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о сроках публикации материала, Песков рассказал, что решение по этому поводу Путин примет самостоятельно позже, передает ТАСС.

Ранее на большой пресс-конференции российский лидер заявил, что намерен написать статью о Второй мировой войне.