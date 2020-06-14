Тим переиграл Димитрова и вышел в финал турнира в Белграде

Третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим в двух сетах за один час девять минут обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова на выставочной турнире в Белграде – 4:3 (7:2), 4:3 (8:6).

Тим трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из семи, а у Димитрова, занимающего 19-е место в рейтинге ATP, ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк из пяти.

Австриец одержал три победы в трех играх и занял первое место в группе. Вторым стал Никола Милоевич, третьим – Димитров, четвертым Душан Лайович.

Таким образом, 26-летний теннисист вышел в финал турнира, где ему будет противостоять серб Филип Крайинович, занявший первое место в группе с Новаком Джоковичем, Александром Зверевым и Виктором Троицки.

Стоит отметить, что турнир в Белграде проходит со зрителями на трибунах, несмотря на пандемию коронавируса. Ранее в Сербии прошел полуфинальный матч Кубка страны по футболу между "Партизаном" и "Црвеной Звездой" (1:0). Встречу посетили более 15 тысяч зрителей.