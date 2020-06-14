14 июня 202022:25

"Реал" обыграл "Эйбар" в матче 28-го тура чемпионата Испании

EPA

Футболисты "Реала" обыграли "Эйбар" в матче 28-го тура чемпионата Испании. Встреча, проходившая на поле стадиона "Альфредо ди Стефано" в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу "сливочных".

У победителей встречи голами отметились Тони Кроос, Серхио Рамос и Марсело, забившие на 4-й, 30-й и 37-й минутах соответственно, а в составе "оружейников" единственный мяч на 60-й минуте забил Педро Бигас.

"Реал" с 59 очками занимает второе место в турнирной таблице, а "Эйбар" расположился на 16-й строчке, имея в активе 27 очков. В следующем туре чемпионата Испании мадридцы 18 июня примут "Валенсию", а подопечные Хосе Луиса Мендилибара днем ранее дома сыграют с "Атлетиком".

Напомним, рестарт Ла Лиги состоялся в четверг, 11 июня. Испания стала второй из европейских стран, кто возобновил матчи чемпионата страны. Ранее это сделала Германия. Турнир был прерван в начале марта из-за угрозы распространения коронавируса.

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