Голкипер "Галатасарая" Муслера получил двойной перелом ноги во время матча

Уругвайский вратарь "Галатасарая" Фернандо Муслера получил серьезную травму во время гостевого матча 27-го тура чемпионат Турции с "Ризерспором".

На 14-й минуте встречи Муслера столкнулся с нападающим хозяев поля Миланом Шкодой. После этого голкипер не смог подняться и покинул поле на носилках. Как сообщает Fanatik, врачи диагностировали 33-летнему вратарю перелом костей голени и малоберцовой кости правой ноги.

Ahh be Musleram ahh be iki gözüm



Kalbimiz seninle Nando #muslera pic.twitter.com/YUSbGNLWjJ — Zeynep (@zynnp_tr) June 14, 2020

Вместо уругвайца на поле появился Окана Коджука, который в итоге пропустил два мяча, а встреча завершилась победой "Ризерспора" со счетом 2:0.

Муслера – воспитанник команды "Уондерерс", откуда летом 2007 перешел в итальянский "Лацио". Спустя пять лет Фернандо переехал в Турцию. В составе "Галатасарая" уругваец принял участие в 360 играх во всех турнирах, 120 из которых завершились без пропущенных мячей.

Также на счету Фернандо 116 матчей за сборную Уругвая, вместе с которой он стал обладателем Кубка Америки в 2011 году.