В центре Москвы сняты ограничения движения

Ранее перекрытые из-за проведения репетиции Парада Победы улицы в центре Москвы вновь доступны для проезда транспорта. Дороги в настоящее время свободны.

Как сообщалось, в воскресенье, 14 июня, в центре столицы несколько улиц были перекрыты для движения транспорта из-за проведения репетиции Парада Победы. Кроме того, на некоторых участках дорог были запрещены остановка и парковка, напоминает ТАСС.

В Москву из Алабино прибыло свыше 400 единиц военной техники, в том числе, пусковые установки ракетного комплекса "Ярс", ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные системы С-400, реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", бронетранспортеры.

Парад Победы в Москве состоится 24 июня — в день исторического парада в 1945 году. Эта дата была назначена после согласования со специалистами Роспотребнадзора.