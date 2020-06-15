Швейцария открывает границы с Евросоюзом

В рамках очередного этапа смягчения карантинных мер с понедельника, 15 июня, Швейцария снимает действовавшие с середины марта из-за пандемии коронавируса ограничения на пересечение границы со странами Европейского союза, Европейской ассоциации свободной торговли и Великобританией.

Из списка стран и регионов, представляющих риск в связи с пандемией, исключены государства Шенгенского соглашения. При этом списке "рискованных" пока остаются страны ЕС, не входящие в Шенген — Болгария, Ирландия, Кипр, Румыния и Хорватия. Это означает, что обладателям паспортов этих государств и членам их семей разрешен въезд в Швейцарию, однако такого права лишены граждане других стран, которые проживают на их территории или находятся в них проездом, передает ТАСС.

По состоянию на 14 июня в Швейцарии было зарегистрировано 31 117 заразившихся коронавирусом, скончались 1677 человек. Поэтапное смягчение карантинных мер осуществляется в стране с 27 апреля. К настоящему моменту большинство ограничений отменено, однако пока действует требование социальной дистанции между людьми в два метра и запрет на общественные мероприятия с участием более чем 300 человек.