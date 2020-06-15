ДТП в Подмосковье унесло жизни 3 человек

В Московской области в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли три человека. Трагический инцидент произошел в Орехово-Зуеве на трассе А108.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося, передает ТАСС.