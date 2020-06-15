На Волге опрокинулся гидроцикл: двое погибших

По информации представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорт, в Тверской области на Волге опрокинулся гидроцикл с мужчиной и двумя детьми. В результате инцидента два человека погибли.

Управлял гидроциклом уроженец города Кимры 1986 года рождения. Вместе с ним были мальчик и девочка 2007 года рождения. Как выяснилось, плавсредство не было зарегистрировано в установленном порядке, передает ТАСС.

Да девочке был спасательный жилет, после опрокидывания гидроцикла ей удалось выплыть на берег. Мужчина и мальчик были только в гидрокостюмах, сотрудники МЧС России продолжают их поиск. Возбуждено уголовное дело.