Челябинск - город трудовой доблести

Город, в годы войны ставший миллиоником, это при том, что в начале 1941-го тут жили 270 тысяч человек. Город металлургов, танкоград, одна из главных опор фронта. Челябинск. Здесь сделали каждый пятый танк, воевавший с гитлеровцами.

"Восемнадцать тысяч танков и САУ, 48,5 тысячи танковых моторов, почти 20 миллионов заготовок для боеприпасов. Поэтому Челябинск и ЧТЗ — это опорный край державы", — уверен Валерий Костюченко, исполняющий обязанности генерального директора Челябинского тракторного завода.

ЧТЗ — Челябинский тракторный. Производство танков освоили здесь за 33 дня. Тут впервые в мире начали создавать тяжелые танки конвейерным способом — "КВ", "ИС", установки "ИСУ-152". Здесь и сейчас делают двигатели для танков, в том числе для "Арматы". Но изначально — как понятно из названия — завод был и остается мирным производством.

"Если брать нашу гражданскую продукцию, наши бульдозеры, они находят самое широкое применение — это лесное хозяйство, ТЭК, дорожно-строительная сфера, ЖКХ", — рассказывает Денис Шмелёв, главный конструктор ЧТЗ.

Челябинский трубопрокатный, дававший фронту авиабомбы. Челябинский металлургический, без которого вообще немыслимо было никакое производство, завод имени Колющенко, где делали БМ-13 — знаменитую "Катюшу". В годы войны в Челябинск перевезли 200 предприятий, еще 35 построили с нуля. Производство снарядов, мин, пуль, бронированного стекла для самолетов — все это легло на плечи жителей.

Наши девушки и женщины смело стали к станкам, чтобы заменить близких, ушедших на передний край битвы. А еще старики, школьники, студенты.

"Студенты вузов, студенты техникумов. Существенная часть рабочих — это школьники вчерашние — 12, 13 лет. Большинство ушли на фронт мужчин. Их заменили женщины, подростки", — поясняет Сергей Баканов, заведующий кафедрой истории России и зарубежных стран ЧГУ.

Во многом их руками начал создаваться современный Челябинск. И теперь здесь находятся крупнейшие заводы по выпуску ферросплавов, цинка, нержавеющей стали. А еще Уралтрак, Челябинские строительно-дорожные машины, "Сигнал", "Стакномаш". Челябинск славился заводами и до войны, но именно в 41-м году он стал одним из промышленных центров.