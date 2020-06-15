15 июня 202006:00 Анастасия Ефимова

Президент России ответил на самые актуальные вопросы последнего времени

Президент России ответил на самые актуальные вопросы последнего времени

Владимир Путин заявил, что, в отличие от США, Россия уверенно выходит из ситуации с коронавирусом, и все дело в "системе управления". Что еще рассказал глава государства в интервью программе "Москва.Кремль.Путин".

Первое за время пандемии интервью главы государства. Самые острые и актуальные вопросы последних месяцев задает соавтор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин; отвечает президент.

Одна из важнейших тем — предстоящее 1 июля Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Защита материнства и детства. Минимальный размер оплаты труда никак не меньше прожиточного минимума. Обязательная индексация пенсий. Фактически, принципы социальной справедливости, которые предлагают закрепить в главном законе страны.

"Ну, например, в Конституции говорится о необходимости нормального функционирования пенсионной системы, о том, что она должна быть. Но нигде не сказано до сих пор было, что она должна..., что пенсионные доходы должны регулярно индексироваться. Ну и почему? И понятно, да, возможности не было даже этого делать. И хотя закон был, но другой закон всегда позволял корректировать предыдущий о необходимости индексации. Но если это будет заложено в Конституции страны, то уже никакое правительство в будущем не сможет этого не сделать, не может не индексировать", — пояснил президент.

В период пандемии значимость предложенных поправок стала абсолютно очевидна: гарантия доступности и качества медицинского обслуживания, защита прав трудящихся, дети как приоритет государственной политики. Фактически эти принципы государство уже реализует, но зафиксировать их в главном законе страны принципиально важно.

"Чтобы они работали и дальше. Чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни", — подчеркнул Владимир Путин.

Широкое обсуждение поправок с учетом самых разных точек зрения, по словам президента, не минус, а скорее плюс: возможность услышать критику и принять ее во внимание. Тем более, что озвученные предложения касаются самых важных для страны тем. В том числе, перераспределения полномочий государственной власти и полномочий президента.

"Президент отдает от себя часть очень существенных полномочий. Если сегодня, на сегодняшний день, президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем он сам утверждает окончательно, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально. Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить. Эта существенная часть полномочий отдается парламенту. Да, Совет Федераций не утверждает силовых министров, но все равно, президент должен провести консультации. Но все равно это значит, что эти люди должны выйти на Свет Божий, выступить в Совете Федераций, рассказать о себе, рассказать о том, как они предполагают организовывать свою работу, прийти в Совет Федераций доложить об этой работе. Это еще один шаг туда, вперед, к демократизации нашего общества. Постепенно, без рывков, но именно в этом направлении", — разъяснил глава государства.

Прокомментировал президент и последние события в Соединенных Штатах — массовые беспорядки, которые фактически свидетельствуют о глубинном кризисе системы управления, который в период пандемии едва ли не парализовал целую страну. Владимир Путин отметил: "Мы говорим о том, что при определенных издержках, проблемах, потерях, но все-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями. Дай Бог, чтобы так и дальше было. Это, в том числе, система управляемости. Ведь у нас расширенное правительство работает как одна команда. Я имею в виду и правительство, и руководителей регионов. Ну, я сомневаюсь, чтобы кто-то у нас где-то или в правительстве, или в регионах вдруг сказали "Не будем делать то, что правительство говорит, или президент говорит. Мы считаем это нецелесообразным". Ну а что там? Вот президент говорит "Надо сделать так-то, так-то... А на местах губернаторы говорят "Да пошел подальше". Ну и мне кажется, вот эта проблема заключается в том, что групповые партийные интересы в данном случае ставятся выше интересов всего общества и интересов народа".

О чем еще рассказал глава государства? Как изменилась страна за 20 лет? Полная версия интервью российского президента — в эфире телеканала "Россия 1" уже в следующее воскресенье, 21 июня, в 22.00. Премьера фильма Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин".

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