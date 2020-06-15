В США началась вторая волна беспорядков

Протесты в США вспыхнули с новой силой после убийства в штате Джорджия афроамериканца Рейшарда Брукса. В Атланте группа демонстрантов попыталась перекрыть шоссе, выступая против полицейского произвола, а также отправилась к дому губернатора, требуя справедливости в новом разбирательстве. Впрочем, даже сами афроамериканцы признают — ситуация с убийством Брукса неоднозначная.

На небольшой парковке возле закусочной "Вендис" в Атланте толпа вот уже несколько дней дежурит практически круглосуточно. Собирается с плакатами до рассвета, перекрывает шоссе, затем устраивает шествие по городу в этот раз к дому губернатора штата Джорджия. Разогнать их не может даже обрушившийся на Атланту шторм.

В этот раз требуют справедливости уже не для Джорджа Флойда, а для другого темнокожего, застреленного полицейским. 27-летний Рейшард Брукс нетрезвым уснул за рулем на парковке, перекрыл выезд другим, при прибытии полиции оказал сопротивление. Брукс отобрал у одного из офицеров электрошокер и применил его. В ответ полицейские открыли огонь. В итоге афроамериканце погиб, полицейские уволены, а закусочная, рядом с которой все произошло, сожжена.

Тут же протестующие по всей стране добавили Брукса к числу жертв расизма и насилия со стороны полицейских. Имя появилось на плакатах в Лос-Анджелесе, где тысячи людей прошли маршем протеста. Выкрикивали фамилию афроамериканца и у белого дома вместе с лозунгом что жизнь темнокожих имеет значение. Почтили память погибшего Брукса и всеобщим молчанием на протесте в Бостоне. Впрочем, не все готовы причислить погибшего к жертвам расизма. В том числе и сами темнокожие.

"Думаю, в этой ситуации все не так ясно, как с жестоким убийством, совершенным в Миннесоте. Необходимо, чтобы в произошедшем в Атланте разобрались специалисты, которые знают, что нужно делать в таких обстоятельствах. Сложно с уверенностью утверждать, понимал ли полицейский, что у Брукса, резко развернувшегося на офицера, в руках был электрошокер, а не огнестрельное оружие. В данном случае обстоятельства не вполне ясны", — считает министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон.

Но протестующих это особо не волнует. В Атланте, после инцидента с Бруксом, беспорядки вспыхнули с новой силой. Инцидент у закусочной усилил возмущения и на митингах в других городах, продолжающимся уже третью неделю по всей стране. Власти отметили, что, если жители и дальше продолжат собираться на протесты, о снятии карантинных мер можно забыть.

"Необходимо обеспечить соблюдение закона. Сейчас есть большие собрания людей, что нарушает закон, и что с большей долей вероятности приведет к распространению вируса. Местные власти должны делать свою работу! Если вы этого не сделаете, то действовать придется нам на уровне штата. И единственной альтернативой будет остановить ослабление мер", — заявил Эндрю Куомо, губернатор штата Нью-Йорк.

Но если даже митингующие на улицы выходить не будут, свой след в знак протеста они уже оставили. Гигантские надписи "Жизнь темнокожих имеет значение" уже появились на дорогах Сан-Франциско, заняли четыре полосы на Фултон-Стрит в Нью-Йорке, и раскрасили асфальт на проезжей части в Лос-Анджелесе.