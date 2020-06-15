Возобновлены поиски экипажа катера "Тихий"

Поиски экипажа катера "Тихий" возобновились на Камчатке. К месту происшествия отправилось судно со спасателями вместе с оперативно-следственной группой регионального управления МВД. Планируется, что сегодня удастся обследовать Авачинскую бухту и ее берега.

Катер "Тихий" перевернулся в Авачинской бухте в ночь на воскресенье, пропали четыре члена экипажа, напоминает ТАСС. Катер, который должен был доставить груз к другому судну, обнаружили примерно в 40 километрах от берега. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Проверку также проводит Камчатская транспортная прокуратура.