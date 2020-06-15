Турция бомбит позиции курдских повстанцев

Турция начала наносить удары по позициям курдских повстанцев на севере Ирака в рамках новой антитеррористической операции "Коготь орла". Как сообщили в Министерстве обороны страны, ВВС Турции обстреливают базы, где укрываются сторонники Рабочей партии Курдистана. По данным телеканала "Аль-Арабия", турецкие самолеты сбросили уже около 20 бомб на объекты инфраструктуры повстанцев, сообщает телеканал "Россия 24".

Как сообщают турецкие СМИ, военная операция началась после нападения курдов на полицейский участок и районы дислокации сил безопасности Турции.